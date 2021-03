De Luca: "Riprendiamo la vaccinazione AstraZeneca, è sicura! Facciamo presto, ragazzi di 16-18 anni in terapia intensiva"

Covid 19 - Vincenzo De Luca in diretta su Facebook parla delle ultime notizie da Covid 19 in Campania. Queste le parole del Presidente della Regione Campania:

Vincenzo De Luca

Vincenzo De Luca in diretta su Facebook

“L’unico vaccino che si può somministrare sopra i 16 anni è Pfizer, che però ha dosi ridotte e queste poche dosi disponibili vanno soltanto per persone fragili e sanità. Vogliamo però spingere ad aprire le scuole il prima possibile e quando sarà possibile vaccineremo tutti insegnati e alunni per riaprire le scuole.

Abbiamo ragazzi di 16-18 anni in terapia intensiva, faremo di tutto per aprire il prima possibile, ma dobbiamo garantire la vita per tutti.

Avviate le vaccinazioni per gli ultra 70enni. Oggi riprende la vaccinazione con AstraZeneca e facciamola con grande tranquillità. Dobbiamo completare la vaccinazione per alcuni ultra ottantenni che vanno vaccinati a domicilio. Via con le persone fragili tra le gravi patologie. Dobbiamo guardare le priorità che sono sanità, mondo della scuola e categorie fragili".