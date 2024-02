Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa torna a parlare dell'addio di Kim Min-jae:

Ecco quanto dichiarato dal presidente:

"Kim sapevamo che sarebbe andato via, non lo conosceva nessuno e ora pare che per grazia sua abbiamo vinto lo scudetto. Non mi pare che abbiamo vinto solo per causa sua, il mio errore è stato accettare la richiesta di Spalletti per riconoscenza dopo la vittoria dello scudetto"