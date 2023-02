De Laurentiis: "Napoli? Un kolossal, lo scudetto il giusto culmine del decennio! Vincere la Champions? Con l'Eintracht 50% di chance, mi piacciono tre loro giocatori. Su Osimhen, Kvaratskhelia e come cambiare il calcio..."

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista ai colleghi tedeschi della Bild, in cui parla di Victor Osimhen, della Champions League e dell’Eintracht Francoforte.

Signor De Laurentiis, in qualità di produttore di successo, potrebbe dirci che tipo di film ci propone il Napoli in questa stagione?

“Un'epopea colossale!”

...che potrebbe concludersi con il primo scudetto italiano dai tempi di Maradona. Cosa significherebbe un titolo per questo club e questa città?

“Nella sua storia il Napoli ha vinto due scudetti, entrambi ai tempi di Maradona. Dopo questo breve lasso di tempo, il club fallì e finì in Serie C. Poi sono arrivato. Sotto la mia presidenza e in 19 anni abbiamo ricostruito una squadra che non esisteva più a causa del fallimento. Siamo tornati in Serie A a tempo di record e giochiamo in Europa da 14 anni consecutivi, compresa la prossima stagione. Il campionato sarebbe il giusto culmine di un decennio straordinario. Per la città significherebbe prestigio, buoni affari e prosperità. È un riscatto”

Quali sono le ragioni per il successo?

“In estate abbiamo avuto il coraggio e la lungimiranza di ringiovanire la nostra squadra e rafforzarla con talenti di altissimo livello. E il nostro allenatore Luciano Spalletti sa perfettamente come apprezzare questi giovani giocatori e farci giocare in modo spettacolare e vincente”

Che ruolo gioca lo spirito di Diego Maradona?

“Non era solo il più grande giocatore di tutti i tempi. Per il Napoli è stato un mito e un uomo che è riuscito a spingere i napoletani verso ambizioni sportive a cui prima non avevano osato pensare. Non solo ha vinto due scudetti e una Coppa Uefa, ma ha dato orgoglio e fiducia alla gente. Era un fuoriclasse e scelse Napoli come luogo dove mostrare il meglio di sé. Stiamo parlando di un campione che non esisterà mai più. Semplicemente lo dovevamo a lui se ora giochiamo in uno stadio che porta il suo nome"

Ha una storia preferita su Diego Maradona?

“È un personaggio così grande che non puoi raccontarlo nelle singole storie. Ma sto pensando a una cosa. Nel 2017 c'è stata una grande serata in suo onore al Teatro San Carlo di Napoli, il teatro più antico d'Europa. Allora aveva spesso problemi e non sempre era in forma e in salute. Ma quella sera fu come un direttore d'orchestra, un presentatore. Raccontava storie, moderato. Non era solo una stella, era la definizione di una stella. È anche più grande di Messi”

Maradona starà guardando dal paradiso com’è il Napoli sulla strada per il campionato e quando giocherà contro il Francoforte?

“Certo che lo farà!”

Per restare all'immagine: che tipo di film ha rappresentato l'Eintracht Francoforte negli ultimi anni?

“Per me il Francoforte è più un thriller, dopo aver vinto l'Europa League ora stanno giocandosi la Bundesliga e la Champions League. L'ascesa dell'Eintracht in questi anni è stata straordinaria. Oggi fanno parte del massimo livello in Germania e in Europa. Hanno dirigenti molto saggi. Posso solo congratularmi con loro per questo. Congratulazioni!”

Qual è stata la sua reazione dopo il sorteggio?

“La prima reazione è stata che non si trattava di un sorteggio particolarmente difficile. Ma la verità è che è andata così e lo dimostra il fatto che stanno lottando per il campionato, spero in due partite spettacolari e da gol. Le possibilità di progredire sono davvero del 50 percento”

Veramente?

“Non dobbiamo pensare di essere migliori dell'Eintracht. Il duello contro il Barcellona dello scorso anno (nei quarti di Europa League, ndr) la dice lunga, e in pochi avrebbero scommesso su di loro. Non stiamo commettendo lo stesso errore che avrebbe potuto fare il Barcellona”

È il duello delle più grandi squadre d'Europa?

“Sono senza dubbio i migliori esempi di club che possono raggiungere la vetta con molta tradizione e senza l'aiuto di un investitore straniero. Ci tengo a sottolineare che in tutta Europa la maggior parte dei club che dipendono da denaro esterno e hanno speso cifre assurde hanno ottenuto risultati inferiori alle aspettative. La nostra strategia è mantenere bassi i costi e investire nei giovani giocatori”

L'Eintracht ha già avvertito dei problemi di sicurezza nella gara di ritorno a Napoli. Si aspetta un problema di violenza?

“No, sono sicuro che non ci saranno problemi con i tifosi né in Germania né in Italia. Sfortunatamente, il crimine è ovunque, ma i nostri fan sono tra i più corretti in Europa”

Quali giocatori dell'Eintracht aiuterebbero di più il Napoli?

“Penso a Ndicka, Götze e Kolo Muani, soprattutto dopo il Mondiale. Ma, senza denigrare nessuno, non farei scambio con altri”

La sua squadra può vincere anche la Champions League con questo modulo?

“Abbiamo una squadra forte, ma le migliori squadre in Europa e nel mondo sono in Champions League. Credo che il Napoli possa vincere la Champions League, proprio come i bookmaker che ci vedono anche come il quarto o quinto candidato più probabile. Certamente alcune squadre sono più forti. Vedremo”

Ha venduto molte delle sue stelle più grandi in estate, come Kalidou Koulibaly, andato al Chelsea per 38 milioni, o le leggende del club Lorenzo Insigne e Dries Mertens. Ha portato giocatori piuttosto sconosciuti per questo. Pensava alla vittoria del campionato?

“SÌ! Ho sempre saputo di aver messo assieme una squadra competitiva. E negli ultimi dieci anni circa, siamo sempre stati tra i primi quattro, e spesso secondi. La cosa più importante era che la squadra ha sempre lottato per la vittoria”

Il Napoli è crollato spesso nella seconda parte della stagione. Lo teme di nuovo?

“Molte persone pensavano che saremmo crollati dopo la pausa dei Mondiali o che almeno non saremmo stati forti come prima. Ovviamente era una sciocchezza. Se hai una buona squadra, in una società sana e con un grande allenatore, perché dovresti crollare? Siamo come un'azione in borsa che sta salendo. Se non accadono cose negative e fuori dall'ordinario, non c'è motivo per cui dovremmo perdere terreno. Non penso alla paura, sono fondamentalmente un guerriero”

Con così tanto successo in estate, non c'è il rischio di una prossima svendita? Altri club hanno un sacco di soldi...

“I nostri giocatori sono molto richiesti, sì. Ma non devo venderne uno. Non abbiamo debiti. Se voglio produrre un buon spettacolo, voglio avere i migliori interpreti. E io li ho. Nei 400 film che ho prodotto ho avuto i migliori attori e registi del cinema italiano e mondiale. Ed è stato lo stesso nel calcio con Lavezzi, Cavani, Jorginho, Higuaín, Hamsik o ora Osimhen o Kvaratskhelia. Non credo che giocatori come Kvaratskhelia o Osimhen se ne vadano in estate”

Si dice che il Bayern abbia Osimhen nella lista...

“Non è in vendita!”

Tutti i club di Serie A insieme hanno speso solo 20 milioni in spese di trasferimento in inverno, la Premier League centinaia di milioni. La Premier League sarà mai raggiunta di nuovo?

“Questo è assurdo e dimostra che i club inglesi non sono gestiti dai proprietari che li possiedono, ma dagli agenti dei giocatori. I direttori sportivi sembrano essere soci degli agenti dei giocatori e gli allenatori si comportano come direttori sportivi. Spesso i proprietari del club non sono presenti affatto perché gli effettivi proprietari sono i fondi”

Con quale dirigente tedesco ha più contatti?

“Da sempre Karl-Heinz Rummenigge quando era a capo del Bayern e sì, anche dell'ECA. All'epoca ero responsabile marketing e comunicazione presso l'ECA. Ho un buon rapporto con lui. Credo anche che Oliver Kahn possa diventare un grande dirigente”

Quali altre idee ha per migliorare il gioco del calcio?

”Il problema è che i responsabili delle decisioni nel calcio provengono dalla vecchia generazione e non pensano ai giovani. Non vogliono più essere tenuti davanti alla televisione per due ore. Sono abituati alla velocità sul loro smartphone o tablet. Abbiamo bisogno di un nuovo ritmo nel gioco e nell'interazione. Sono favorevole all'abolizione dell'intervallo, a due minuti di pausa ogni dieci per consentire agli allenatori di intervenire. Ci devono essere molti più cambi di giocatori. Un cartellino giallo è una penalità di dieci minuti e un cartellino rosso è una penalità di trenta minuti. Sto pensando a piccole telecamere sulla testa, nelle scarpe o sulle ginocchia. Il calcio ha 150 anni come molti altri sport, dobbiamo cambiarlo. La Formula 1, ad esempio, ha fatto molto bene negli ultimi anni e ha offerto agli spettatori spunti completamente nuovi"

Ha molto da fare lì...

“Dobbiamo anche ripensare i diritti televisivi e non venderli più solo a due o tre grandi emittenti televisive. Si tratta di costruire un ponte tra club e tifosi. Noi club dobbiamo essere in grado di vendere i nostri match direttamente ai nostri fan, su molte piattaforme diverse. Che sia via satellite, via DVB-T o su Internet tramite Netflix, Paramount, DAZN, Sky, Apple, Discovery, Disney+ ecc. Tutti sarebbero fornitori dei nostri match e manterrebbero il cinque percento di ciò che i fan considerano un gioco trascorrere. Fino ad allora, però, dobbiamo lottare duramente con la politica e contro la pirateria, che è come un cancro del nostro sport e di tutto lo spettacolo”

