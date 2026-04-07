De Laurentiis: "Conte? Quando ha visto il montaggio dello scudetto si è emozionato! Non vorrebbe avere persone attorno in ritiro, ma lavoriamo per loro! Torneremo a Los Angeles col film del Centenario" | VIDEO CN24

Ultimissime Calcio Napoli - Grande entusiasmo ed enorme partecipazione di pubblico all'Egyptian Theatre Hollywood di Los Angeles per la prima statunitense del film "Ag4in", che racconta la conquista del quarto scudetto del Napoli.

L'evento è stato ospitato nella serata del 6 aprile dal presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis. Moltissimi gli ospiti presenti, tra cui il Premio Oscar, Steven Zaillian, e la sindaca di Los Angeles Karen Bass che ha conferito al presidente De Laurentiis la cittadinanza onoraria, riconoscimento particolarmente prestigioso oltre che raro.

Film scudetto Napoli, le parole di De Laurentiis da Los Angeles

Il gala ha reso omaggio a DeLaurentiis, presidente del Napoli, per i suoi successi imprenditoriali nel cinema e nello sport, e ha riunito personalità di spicco della comunità calcistica di LosAngeles, atleti professionisti, personaggi di Hollywood e ospiti speciali "per celebrare lo sport e la sua crescente influenza in vista dei Mondiali di calcio e dei Giochi Olimpici di Los Angeles.

Di seguito il contributo raccolto per CalcioNapoli24 dai nostri inviati.

Karen Bass, sindaco di Los Angeles:

“Non vedo l’ora di venire a Napoli e vedere ciò che avete costruito, come avete costruito la squadra, come l’avete salvata e come avete davvero contribuito alla città e allo spirito del calcio in tutto il Paese. Questo è un certificato di riconoscimento da parte della città di Los Angeles per la première del film, ma soprattutto per il vostro lavoro”.

De Laurentiis:

“Grazie mille. È un grande onore ricevere questo premio, questo riconoscimento, e spero che il film vi piaccia. Sapete, quest’anno ricorrono i 100 anni del Napoli, e stiamo realizzando un film su questi 100 anni. Quindi penso che l’anno prossimo torneremo con un altro film che racconterà tutta la storia dal 1926 a oggi”

Alla proiezione del documentario "Ag4in" sullo scudetto del 2025 – il quarto titolo e il secondo sotto la gestione di DeLaurentiis - è seguito un dibattito sulla crescita del calcio negli Stati Uniti e sul ruolo emergente di LosAngeles come importante capitale calcistica, alla presenza di Kevin Baxter del LA Times.

Con il Mondiale in arrivo, le Olimpiadi all’orizzonte, come ha ricordato il sindaco, e con la crescita che stiamo vedendo: è questo un momento decisivo per il calcio americano? È già realtà oppure no?

“Il problema del mondo è che facciamo finta di non conoscere i suoi problemi. Solo quando guardiamo il calcio sembra che tutti siano uniti. Ma non è così: ci sono guerre, ci sono grandi differenze tra Paesi ricchi e Paesi poveri. Ci sono dominatori che ignorano la realtà. Il mondo non ha investito abbastanza nella cultura, e oggi ne paghiamo le conseguenze. Anche nel calcio. Negli Stati Uniti, per esempio, nelle università c’è una grande cultura dello sport, ma non abbastanza per il calcio. Per il football americano sì. Per il basket sì. Per il baseball sì. Ma non per il calcio. E oggi molte famiglie sono preoccupate per il football americano, perché può causare danni al cervello: è uno sport violento, più del calcio. Ma finché si pagheranno franchigie da 250-300 milioni, si tradirà l’essenza del calcio, che è uno sport popolare, uno sport per tutti. Pensate al Brasile: i bambini giocano senza scarpe, senza calze, per strada o sulla spiaggia. Questo è il vero spirito del calcio: unire le persone”.

Ma cosa manca ancora al calcio americano per competere con i migliori al mondo?

“Se vogliamo davvero sviluppare il calcio in America, dobbiamo considerare che esistono due Americhe: gli Stati Uniti e l’America Latina. In America Latina il calcio è fondamentale. Invece di creare tornei poco rilevanti negli Stati Uniti, pieni di giocatori a fine carriera provenienti dall’Europa, sarebbe meglio creare un grande campionato unico tra Nord e Sud America. Sarebbe fantastico. Pensate al Messico: ha oltre 100 milioni di abitanti. Perché non creare una competizione con squadre americane e messicane? C’è anche il problema dei fusi orari con Europa e Asia, che nessuno sembra voler affrontare”.

Il calcio ha bisogno di una struttura come quella universitaria o delle leghe minori. Dov’è il problema? Come si risolve?

“Il punto è: il calcio è diventato un’industria. E quando diventa un’industria, conta solo il denaro. A quel punto le federazioni diventano inutili: il sistema è finanziato dalle leghe. E spesso le federazioni esistono solo per motivi politici. Oggi investono nei club anche fondi finanziari. Ma chi comanda davvero? Non c’è una figura imprenditoriale forte. E questo è un problema enorme. La MLS è nata con il sistema delle franchigie da 250 milioni: un errore".

Però oggi alcune valgono più di un miliardo.

“Sì, ma con ricavi di 70-90 milioni annui non ha senso una valutazione così alta. Non puoi attirare grandi campioni. Il basket ha avuto un modello diverso. Perché non organizzare tornei con le grandi squadre europee?”.

Ma così rischiamo sconfitte pesanti.

“Serve invece una competizione tra Nord e Sud America. Con il Mondiale in arrivo negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, è una grande occasione. Los Angeles, però, è stata penalizzata con partite meno importanti, nonostante sia una delle città più rilevanti”.

Cosa diventerà il calcio americano quando il mondo guarderà?

“Io investo 400 milioni all’anno”.

Noi spendiamo circa 30 milioni per la squadra, mentre in Messico arrivano a 60. Le regole della MLS hanno aiutato la crescita, ma ora la stanno frenando. Dopo il Mondiale vedremo più investimenti e maggiore competitività con l’Europa. I giocatori non saranno più penalizzati se scelgono gli Stati Uniti. Questo cambierà tutto. E il film?