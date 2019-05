De Laurentiis: "Stasera ringrazierò la squadra. Mercato? Ancelotti ha lavorato nel Real, sarà una bella lotta. Insigne, ricordate Quagliarella?"

Notizie calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TV Luna, ecco un'anticipazione fornita da Carlo Alvino

De Laurentiis: "Stasera ringrazierò Ancelotti ed i ragazzi perché hanno fatto molto bene. Non era facile passare dal gioco di Sarri a quello del nuovo tecnico".

"Come sto? Benissimo! Stasera ci sarà la cena con la squadra: cosa dirò? Non posso che ringraziarli, hanno fatto bene. C'è un altro allenatore con un cambio di gioco: hanno fatto benissimo. Dopo Sarri che è un grandissimo allenatore, i ragazzi dovevano digerire questa nuova modalità di gioco, diverso.

Merito a Carlo Ancelotti che ha utilizzato nuovi giocatori e quelli che erano poco utilizzati. In tutto ciò può capitare di perdere punti. E' chiaro che i punti che abbiamo dato alle altre, Milan, Inter e Roma la dice lunga, ma non ci si può rimproverare nulla. Poi c'è la Juve che è lassù e sarà complicato competere con chi investe tanto, o contro chi si indebita. Noi non abbiamo un euro di debito con le banche".

"Quando sono entarto nel mondo del calcio c'erano delle regole con le società per azioni e i conti devono stare a posto. Noi abbiamo sempre rispettato la regola del fair play finanziario: ho sempre giocato rispettando le regole

Il Governo nel calcio? E' latitante e assente da 50 anni: questo è il paese più invidiato da tutti, ma ci ritroviamo non in una buona situazione. Dobbiamo dire grazie ai signori politici che ci servono così.

Mercato? Noi abbiamo sempre rispettato le indicazioni di quei tecnici che volevano entrare nel merito. Con Sarri non era possibile perchè non voleva entrare nel merito, Ancelotti è rispettoso dei bilanci ed entra nel merito del mercato. Ancelotti ha lavorato nel Real Madrid: quindi sarà una bella lotta.

Insigne? Per i napoletani è sempre stato scomodo questo territorio. Ricordate Quagliarella? Poi abbiamo scoperto l'arcano. Questo è un territorio, a mio avviso il più ricco d'Italia ma è anche beffardo. Non ti regala nulla. Dopo il dito si prendono il braccio e poi tutto. E' il limite di noi napoletani. Quagliarella è un signor calciatore ma sentiva il peso di una condizione vigliacca".