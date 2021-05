Maurizio De Giovanni è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Non ho mai provato emozioni simili nella mia vita come la vittoria del primo scudetto. Si possono provare tante gioie come quelle dei figli, lavoro, sentimentale ecc, ma mai nella vita provi la stessa persone insieme a milioni di persone che sono attorno a te".