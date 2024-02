De Canio: "Cosa succede al Napoli? Avevo già avuto delle preoccupazioni, vi spiego"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Napoli Luigi De Canio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Cosa succede al Napoli? Avevo già avuto delle preoccupazioni, io credo che sia tutto riconducibile al fatto che la squadra avesse una identità ben definitiva: nel momento in cui giocano assieme, la esprimono. Da qui il rammarico che scontenta, perchè sembra essersi perso. Mazzarri ha fatto delle scelte di opportunità per la situazione che si era venuta a creare tra assenze ed infortuni, però ciò ha tolto sicurezze ai calciatori e si è perso di vista quello spirito spensierato del giocare con una certa libertà contro l’avversario. Nel recupero di tutti gli assenti ora arriva il momento in cui Mazzarri deve fare il salto di qualità : la squadra è al completo e dovrà dimostrare la sua forza”