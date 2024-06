De Canio: "Conte? L'ho avuto come vice, mi chiede se mi dava fastidio che fosse lui ad urlare in panchina"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Siena Luigi De Canio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Siena? Ero d’accordo con Gian Piero Ventrone, avremmo dovuto lavorare assieme: quando arrivai in bianconero, gli chiesi di seguirmi al Siena e mi disse che lo avrebbe fatto volentieri, suggerendomi di portare Antonio Conte che aveva voglia di allenare. Pensando alla sua storia, avrebbe senz’altro arricchito il gruppo: mi bastarono due settimane per capire che avevo davanti a me un uomo con enormi prospettive davanti. Mi disse addirittura se mi potesse dare fastidio se ad urlare in panchina fosse stato lui (ride, ndr). Il martedì facevo fare a lui l’analisi della partita con i calciatori, poi in qualche circostanza chiarivamo subito se c’era un disguido”