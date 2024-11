De Biasi: "L'infortunio di Zapata ha frenato il Torino. Conte ha lavorato in modo eccellente sul gruppo"

Gianni De Biasi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte:

“Il Torino da quando ha perso davanti Zapata ha avuto una frenata pazzesca, ha vinto una sola gara non ottenendo grandi risultati, anche dal punto di vista ambientale ha seri problemi, con il Monza ha pareggiato e per il Napoli sarà un gradino non troppo difficile da salire. Poi, chiaramente, si parte da zero a zero e le partite vanno tutte giocate. Per quanto riguarda il Napoli, invece, direi molto bene: gli azzurri – ha detto l’allenatore a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live - hanno numeri importantissimi, perché nelle ultime 10 partite hanno totalizzato 24 punti, come la Lazio, due in meno dell'Inter che ne ha 26, quattro in meno dell'Atalanta che ne ha ottenuti 28. Parlo di partite tra campionato e coppe, naturalmente e per il Napoli è una cosa fantastica soprattutto se pensiamo al disastro della scorsa stagione. Il merito evidentemente è di tutti, ma Antonio è stato bravissimo a lavorare sulla testa del gruppo. Lo spettacolo? Oggi conta essere solidi, consistenti, c'è poco da fare i sofisti, il Napoli ha vinto a San Siro contro il Milan, ha battuto la Roma, pareggiato con Juve e Inter in casa loro e perso solo contro l'Atalanta, un incidente di percorso ci può stare eccome: gli azzurri escono psicologicamente rafforzati da questo ciclo di ferro, la cosa fondamentale è poi vincere le partite, senza badare troppo al sottile. Lukaku? Non sarà spettacolare ma è utile, ti fa le sponde, prende su di sé due giocatori, sta facendo quello che gli chiede Conte, che lo conosce e lo ha fortemente voluto. Lazio e Fiorentina sono le grandi sorprese, Baroni è partito a fari spenti e sta facendo un grande lavoro, stessa cosa dicasi per Palladino, in un ambiente come Firenze. La cosa bellissima è che ci sono cinque squadre in due punti, il Milan forse lo vedo un po' staccato ma è un bellissimo campionato”.