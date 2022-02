Marcolin: "Domani sarà una sfida tra tutta Napoli e una squadra! Insigne meriterebbe la giocata decisiva"

Ultime notizie calcio Napoli - Dario Marcolin, ex calciatore ed opinionista di DAZN, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"La maturità del Napoli si vede dal fatto che Spalletti, come da lui stesso ammesso, crede che la squadra possa vincerle tutte da qui alla fine. Se non sei convinto di questo non ti sbilanci così tanto. In ogni caso attenzione a non estremizzare il valore di questa sfida: è sì uno degli snodi fondamentali di questo campionato, ma non bisogna né esaltarsi né deprimersi in nessun caso. Insigne meriterebbe una giocata decisiva domani, ma servirà un gruppo. Sarà una città intera contro una squadra".