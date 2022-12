Dalla Polonia annunciano: "Per Bereszynski il Napoli ha anticipato un'altra big italiana"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Marcin Dobosz, giornalista del quotidiano sportivo polacco "Przeglad Sportowy": "Bereszynski per il Napoli? Bartosz milita da sei anni alla Sampdoria e conosce molto bene la Serie A e il calcio italiano. Si tratta di un calciatore camaleontico, può ricoprire diversi ruoli di difesa, può essere collocato anche sulla corsia mancina. Tuttavia, si è affermato come terzino destro, ma una delle sue caratteristiche principali è la spinta offensiva.

Nella sua prima partita con la Polonia al Mondiale è sceso in campo come terzino destro. Bereszynski si è guadagnato un'ottima reputazione in Italia, è stato attenzionato anche dalla Roma. Il suo trasferimento al Napoli è uno step in avanti nella carriera del polacco".