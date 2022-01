D'Amico: "Dopo Insigne anche Ghoulam al Toronto? Lo escludo. Su Lorenzo è stata travisata una notizia"

Calciomercato Napoli - Andrea D'Amico è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"La Fiorentina deve vendere Vlahovic per questioni economiche perchè altrimenti tra un anno lo perde a zero. La pandemia sta pesando sui conti di tutti del calcio, l'Inter ha fatto un nuovo bond mentre la Juve ha dovuto fare un aumento di capitale non da poco. le conseguenze di questa pandemia sono evidenti. Insigne? Il presidente del Toronto così come quello della MLS sono miei amici da tantissimi anni. E' nata una collaborazione e dopo la vittoria degli Europei stavamo cercando un profilo di livello. Quindi ci siamo posti degli obiettivi, il mercato MLS è in crescita e non ci sono cartellini come da noi. E' stato travisato il senso del Transfermarkt perchè stavamo vedendo i calciatori in scadenza, mica per capire chi fosse Lorenzo. Belotti? Mai preso contatti con lui. Ghoualm? Escludo la pista Toronto"