Cucchi: "A Milano la rivincita di Gattuso, il Napoli è in piena corsa Champions"

Napoli - Lo storico radiocronista Riccardo Cucchi è intervenuto in diretta a Marte Sport Live - tiro al bersaglio, in onda ogni sera su Radio Marte dalle 19.30 alle 21. "La vittoria di Milano amo pensare sia la rivincita di Gattuso. E' stato troppo criticato, messo in mezzo, avendo tanti alibi per le assenze e la dura stagione. Credo che il Napoli abbia anche una organizzazione di gioco pregevole e sicuramente è in piena corsa Champions. Vedo una corsa a tre, con Atalanta e Roma, per il quarto posto, visto che Inter, Milan e Juventus penso che conquisteranno le prime tre posizioni".