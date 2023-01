Cruz a CN24: "Vedevo il San Paolo in tv con Maradona, segnarci è il coronamento di un sogno da bambino"

Julio Ricardo Cruz ha parlato, in esclusiva, ai microfoni di CalcioNapoli24, del suo gol al San Paolo:

Primo gol italiano al Napoli di Zeman. Era un Napoli in difficoltà...

“Noi argentini, abbiamo goduto tanto con il Napoli di Maradona. Anche se da lontano. Ero bambino, la mattina presto mi alzavo per vedere il Napoli di Diego. Vedere le sue vittorie in azzurro, era una gioia per tutti gli argentini. Volevamo essere tutti come lui, ha portato il Napoli nella parte più alta del calcio italiano. Quando sono arrivato a Bologna, la prima partita al San Paolo per me è stata un'emozione incredibile: avevo una voglia matta di fare bene anche se il Napoli era in difficoltà. Segnai un gol di testa che mi regalò una gioia immensa. Vedevo lo stadio in tv e poi segnarci è la realizzazione di un sogno da bambino”.