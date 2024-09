Cruciani: "La pizza non è dei napoletani". Oggi apre Crazy Pizza a Napoli

Nel emse di agosto il Gambero Rosso intervistò Giuseppe Cruciani rispondendo ad una domanda sulla nuova avventura imprenditoriale di Briatore, con l'apertura di Crazy Pizza a Napoli:

"Briatore fa benissimo a tentare una nuova avventura imprenditoriale a Napoli e sono sicuro che avrà successo. E ha capito benissimo che qualsiasi forma di boicottaggio e di guerra social, serve".

C'è chi dice che 17 euro per una Margherita di Crazy Pizza sono troppi. A Napoli la stessa tonda costa in media 7 euro. Che ne pensa? "Se sarà un prodotto vincente lo decideranno i consumatori. Non capisco l’acredine di un’iniziativa imprenditoriale che può portare lavoro. La pizza non è patrimonio dei napoletani, ma patrimonio universale dell’umanità".