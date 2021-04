Crippa: "Il Napoli non ha saputo sfruttare le difficoltà della Juve. Var? I rigori c'erano!"

Napoli Calcio - Massimo Crippa è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Ho visto il secondo tempo della gara, il Napoli ha lasciato il pallino del gioco troppo alla Juve nella prima frazione. Poi c'è stata la reazione nella ripresa ed è un peccato perchè la Juve ha tanti problemi e si è visto anche ieri. Il gol di Dybala poteva spezzare le gambe e, invece, il Napoli ha trovato la reazione. Var? Non si può sbagliare sempre, doveva intervenire sia per la Juve che per il Napoli. Van Basten e Sacchi? Non serve neanche rispondere: quello scudetto l'abbiamo vinto sul campo".