Cremonese, il ds: "Gaetano può giocare in 4 ruoli diversi: ma nessun discorso col Napoli. Zanoli? Sono sempre interessato"

Simone Giacchetta, ds Cremonese, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Gianluca Gaetano:

“Non abbiamo ancora iniziato nessun ragionamento col Napoli, perché siamo molti impegnati in questo finale di campionato e non sappiamo cosa ci aspetta in queste ultime gare. Gaetano è cresciuto tanto, è diventato un protagonista. Il girone di ritorno di Gianluca è stato ad alti livelli. E‘ stato impegnato in diversi ruoli, come attaccante esterno, sotto punta, uno dei due centrocampisti, mezz’ala, e questo va a riconoscere le tante qualità che ha il ragazzo. Zanoli? Già quando ero all’Albinoleffe l’avevo chiesto al Napoli, che però poi lo fece restare in rosa. Con la Cremonese chiesi al Napoli cosa volesse farne di Zanoli al Napoli, Giuntoli mi disse che sarebbe rimasto e hanno visto bene, può ancora ambire a posizioni di alto livello”.