Cremonese, Braida: "Avremmo tenuto Gaetano, deve ancora esprimere tutte le sue potenzialità"

Ariedo Braida, consigliere strategico della Cremonese, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Noi avremmo voluto tenere Gaetano, ma andrà in ritiro con il Napoli per ora. E’ cresciuto bene e ha talento calcistico, ma bisogna lavorare. Non tutti i giocatori sanno esprimere cosa hanno dentro, lui piano piano ci sta riuscendo con un percorso. Per ora ognuno gli dava un ruolo diverso, ma io penso che a centrocampo può esprimere al meglio le sue potenzialità, ma serve tempo e pazienza, cosa che nel calcio non riusciamo mai a lasciare. Carnesecchi è un portiere nato, ha qualità e ha un futuro assicurato".