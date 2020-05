Costacurta su Gattuso: "Già quando giocava era un allenatore in campo. E' sempre stato affamato e curioso, in un aspetto è il numero uno..."

Notizie Napoli calcio. Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan ed opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport:

“Chi, tra i tanti mie ex compagni, non avrei mai pensato di vedere in panchina? Forse De Zerbi, ma al Milan era ancora un Primavera. Rino e Pippo invece erano anche ai tempi allenatori nati. Inzaghi ha sempre conosciuto tutti: giocatori, arbitri, dirigenti e il modo in cui giocavano le squadre. Gattuso invece è la persona che io abbia mai conosciuto con più voglia di crescere. Era curioso su tutto: dai meccanismi che regolavano l’assocalciatori fino al mondo della finanza. Ed è sempre stato affamato: quella grinta che aveva in campo, la mostrava anche fuori per crescere la propria cultura. Lo stesso vale per Conte"