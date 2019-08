Costacurta: "Il Napoli di Ancelotti non è al livello della Juve, ma con Icardi tutto cambierebbe: è il più adatto a valorizzare l'attaccante"

Alessandro Costacurta ha rilasciato un'intervista a Tuttosport. Questi alcuni passaggi riportati da CalcioNapoli24:

Ancelotti...

«Ehh - sorride - Carlo è l’eccezione che conferma la regola. Il suo Napoli non è ancora a livello della Juve, ma se dovesse davvero arrivare Icardi allora sì che dovremmo rivedere le potenzialità in vetta al campionato. Non credo che ci si allenatore migliore di Carlo e gioco più adatto al suo a valorizzare un attaccante come Icardi».

Quello dell’ex capitano resta l’unico equivoco dell’Inter: i nerazzurri sono pronti a scalzare la Juventus?

«Intanto hanno alla guida colui che considero miglior allenatore italiano “sull’unico obiettivo”: difficile, nel caso in cui parta bene, che l’Inter possa soffrire cali come in passato. Sono arrivati italiani interessanti come Barella e Sensi, sono curioso di vedere all’opera Lukaku, ma comunque non mi pare siano ancora arrivati a livello dei bianconeri. Soprattutto in relazione all’ampiezza della rosa».