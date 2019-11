Empoli, Corsi: "Di Lorenzo sta crescendo a Napoli! Vorrei chiamare il mio amico De Laurentiis per fargli i complimenti ma..."

Ultime notizie Napoli calcio. Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Corsi è molto legato a De Laurentiis, i due presidenti sono grandi amici e tra i due club si è consolidato un rapporto che ha consentito molteplici trasferimenti. Tra gli ultimi, quello di Giovanni Di Lorenzo. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di Calcio Napoli 24:

"Siamo convalescenti, speriamo di aver trovato la cura giusta per poter fare un campionato da protagonisti e siamo convinti che il nuovo allenatore con il suo staff possano ritrovare la strada perduta. Dobbiamo dimenticare quanti bravi giocatori stanno facendo le fortune di altre squadre perché abbiamo un gruppo nuovo e perché se viviamo di ricordi rischiamo di non centrare gli obiettivi. Non posso giudicare situazioni che non conosco, posso parlare per esperienza, vedo un Napoli un po' in difficoltà, anche per queste ultime polemiche, sinceramente sono dispiaciuto perché vorrei chiamare il mio amico Aurelio (De Laurentiis, ndr) per fargli i complimenti come ho fatto dopo la partita con il Liverpool. Di Lorenzo è cresciuto tanto con noi e continua a farlo con il Napoli, direi che forse finora sia stato il più positivo degli azzurri e la Nazionale è stata una conseguenza".