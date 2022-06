Corbo: "Spalletti ha creato un danno a Meret, non oso immaginare l’imbarazzo quando si vedranno"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’editorialista di Repubblica Antonio Corbo, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il mercato del Napoli? I fatti dove sono rimasti? De Laurentiis che parla di fare di tutto per arrivare allo scudetto, con un ciclo che ha un obiettivo. Spalletti poi in maniera indiretta ha risposto dicendo che sarà difficile l’annata appena conclusa. Non c’è stato un chiarimento pubblico per ristabilire la verità, per me c’è un polverone perchè la gente è rimasta fuori da questo cantiere a cielo aperto e pensa che il Napoli stia fermo. Nel cantiere Napoli non mi sembra che i lavori stiano fermi: il budget si è ridotto, si risparmiano un 35 milioni di euro lordi di ingaggi ed oggi il club è più forte di quello che sfiorò lo scudetto. Ci sono due giocatori in più, Olivera che copre un ruolo sempre scoperto a sinistra, poi Kvaratskhelia senza dimenticare Anguissa riscattato. Così come sta, il Napoli è più forte.

Spalletti? Col ragionamento che ha fatto sui portieri, ha creato un vulnus a Meret: andrebbe sostenuto, non oso immaginare l’imbarazzo nell’incontro tra un portiere ed un allenatore che stimava l’altro.

Mertens? Ha saputo onorare la città che l’ha ospitato, è stato un testimonial ma il calcio si fa con i fatti: va per i 34 anni, la Serie A è sfibrante e io credo sarebbe potuto rimanere accettando una proposta equa rispetto a ciò che può fare.

Koulibaly? De Laurentiis va avanti indipendentemente da quello che dice Spalletti, l’indirizzo tecnico finanziario lo dà la società e l’allenatore guida ciò che gli viene messo a disposizione”