Repubblica, Corbo a CN24: "Tre aspetti hanno fatto svanire lo Scudetto, da Spalletti mi aspetterei una sola dichiarazione"

Notizie Napoli calcio. Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Spalletti ha centrato l'obiettivo Champions ed ha risposto alle richieste delle società. Si poteva fare di più? Il giornalista osserva che era possibile, se non fosse per quesi 2-3 ostacoli che hanno rallentato la cavalcata Scudetto. Uno dei punti da analizzare è la preparazione fisica che ha portato a tanti guai muscolari, poi c'è la scelta sul minutaggio di Mertens ed infine c'è la questione spogliatoio che non mi è sembrato così unito nel lottare fino alla fine per il tricolore. Io ho notato delle ombre che hanno rallentato la marcia, quindi mi piacerebbe che Spalletti dicesse che è stata un'occasione persa e che il prossimo anno si farà di tutto per riprovarci".

Sul rapporto tra Spalletti e la stampa: "Lui dà alla stampa un ruolo improprio. La stampa non deve essere collavorativa con i tecnici, perchè noi dobbiamo giudicare con obiettività e riportare fedelmente quello che succede. Tutti si sono comportati con estrema professionalità ed anche con un filo di affetto con il Napoli".