Conte sul centrocampo: "Anguissa-Lobotka perfetti per giocare a due! Ecco il ruolo di Folorunsho"

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dal ritiro in Trentino. Ecco un estratto sul centrocampo.

Conte risponde alla domanda di CalcioNapoli24:

"Centrocampo? Lo dico senza mezzi termini, credo che la coppia Lobotka-Anguissa sia una delle coppie più forti in assoluto che oggi ci sono anche per giocare a due. Detto questo, ho avuto modo di vedere Anguissa. Dietro di lui e Lobotka abbiamo Cajuste, devo essere bravo a tirargli fuori un po' di cattiveria. E' un ragazzo che ha delle potenzialità importanti sotto tutti i punti di vista.

Folorunsho lo vedo in quella posizione, e può diventare un centrocampista importante. Ci dovrò lavorare ovviamente, c'è un'idea, c'è una visione, è inevitabile poi che durante questo ritiro e durante il prossimo io debba fare delle valutazioni su certi giocatori. Mi è stato chiesto di fare delle valutazioni, le farò di mia spontanea volontà se vedrò delle situazioni da correggere. Lo stesso Gaetano sono curioso di vederlo, capisco che poi ci sia la voglia da parte di alcuni ragazzi di volersi mettere alla prova. Capisco tutto, però cercheremo di fare delle valutazioni attente.

E' appena iniziato il ritiro. So per certo una cosa, comunque a fine stagione diventeranno dei giocatori migliori, sotto tutti i punti di vista. Cercheremo di fare una squadra che dia fastidio. Noi dobbiamo dare fastidio.

Dal mercato? In questo momento avendo da visionare ancora Folorunsho, non c'è in previsione un centrocampista. Dovesse uscire poi qualcuno faremo delle valutazioni".