Coronavirus, il Prmeier Conte: "La posizione sul MES non cambierà mai! In giornata novità in conferenza"

Notizie Covid-19 - Coronavirus, nuovi aggiornamenti in arrivo. A riferirlo è direttamente il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Ecco quanto postato poc'anzi via Twitter: "Io ho una sola parola: la mia posizione e quella del Governo sul MES non è mai cambiata e mai cambierà. Più tardi in conferenza stampa vi aggiornerò su questo e su altre importanti questioni che riguardano il nostro Paese. A più tardi".

Coronavirus, le parole del Premier Conte sul MES