Condò: "Gli ottavi di Champions fermerebbero in parte l'emorragia. Koulibaly? Non ha retto l'assenza della guida Albiol"

Ultimissime Calcio Napoli - Paolo Condò ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "I problemi del Napoli continuano dalla seconda giornata. La stagione sta proseguendo su un doppio binario. Per frenare l'emorragia devi fare bene nel binario dove stai andando bene e mi riferisco alla gara con il Genk. Battere i belgi ti permetterebbe di guadagnare tempo perchè poi avresti due mesi solo per il campionato. Secondo me questo è un gruppo che andava cambiato in profondità la scorsa estate, non credo a rivoluzioni di gennaio. L'ultimo urrà da giocarsi per questi ragazzi è la Champions. Koulibaly ha dimostrato di non saper sopportare l'assenza di Albiol che era una sorta di capo ufficio. Manolas ha le stesse caratteristiche di Kalidou, ma dal punto di vista della strategia difensiva è inferiore a Raul"