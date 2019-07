Comune di Napoli, Borriello: "Convenzione San Paolo, al Napoli spetteranno manutenzione e pulizia. Su terzo anello, pista d'atletica e copertura..."

Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il calcio Napoli userà lo stadio quando c'è l'evento calcistico ed il giorno prima e quello successivo. Per questo impegno viene pagato un canone a cui va aggiunta la pubblicità. Il Comune risparmierà sulla pulizia e sulla manutenzione dell'impianto. Per la pubblicità la cifra diventerà pari a 91mila €. Volendo, si potranno allenare anche due volte a settimana al San Paolo. C'è stata una pregiudiziale da parte della Lega ma rientra nelle dinamiche della politica. Ci sono stati attacchi politici ben più gravi. I 5 stelle hanno esagerato su alcune questioni. Si è detto che noi svendiamo lo stadio. Da questa convenzione otteniamo dei notevoli vantaggi economici. Se il Napoli in futuro non avrà la stessa forza di adesso la gente non andrà più allo stadio. La convenzione serve a garantire al Comune 830mila euro. Universiadi? Non c'è stato uno scandalo, non sono successi guai e non se ne deve parlare? Se fosse successo qualcosa se ne sarebbe parlato tantissimo. Il primo giorno c'è stato un po' di traffico inevitabilmente, i cittadini hanno capito subito ed il problema è stato risolto. I tabelloni restano lì, i lavori sono iniziati in Curva B. La pista d'atletica è bellissima e resterà lì. Terzo anello? C'è una parte che è stata schermata con bandiere che lasceremo lì, chiederemo al club di preparare delle immagini che possano schermare il terzo anello. Copertura? Lo sforzo è stato importante, vediamo se riusciamo a programmare qualcosa per l'anno prossimo".