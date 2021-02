Cobolli Gigli: "C'è stata un'involuzione dello stile Juventus. Agnelli era sotto pressione, ma non giustifico quello che ha fatto"

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Napoli è rappresentata in questo periodo televisivo in tutta la sua bellezza. Quanto è bella Napoli.

Io calmo come l'Avvocato? Per me è un grandissimo complimento. C'è stata un'involuzione dello stile Juventus. Umberto e l'Avvocato avevano una classe innata: l'Avvocato, in più, aveva molta ironia. Andrea Agnelli ha utilizzato certi termini con livore.

Tra Agnelli e Conte non corre buon sangue evidentemente. Ma non si giustifica ciò che ha fatto Agnelli, evidentemente sotto pressione. E' stato un peccato veniale.

Conte e Agnelli? Fui duro con Sarri per il dito medio: sono cose che non si fanno, urlare per un calciatore che inciampa rende l'idea del nervosismo di qualcuno. Ovviamente non era rigore, il Var sia sempre il benvenuto. La Juve deve vincere per meriti".