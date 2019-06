"Clausola da 36mln? Per me non è così bassa, il calcio è andato fuori dal normale": le ultime parole di Manolas sul suo prezzo

Kostas Manolas, difensore centrale greco della Roma, si avvicina sempre di più al Napoli con una trattativa basata sul pagamento della clausola rescissoria fissata per contratto a 36 milioni di euro. Tornando indietro di qualche mese, nell’ottobre del 2018 Manolas rilasciò un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui parlò, chiaro e tondo, della sua clausola e della possibilità di lasciare la Roma.

Lei ha una clausola di rescissione di 36 milioni: non troppo alta per uno della sua caratura. Ridiscuterà il contratto per toglierla o alzarla?

«Non sono mai stato contattato per farlo. Io ho ancora 4 anni di contratto. Comunque per me la clausola non è così bassa… Adesso il calcio è andato fuori dal normale, perciò se la Roma la considera non adeguata, mi può chiamare per discutere»

Pensa che potrebbe restare per sempre alla Roma?