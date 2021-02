Ciro Caruso: "Tutti possono sbagliare, ma nel Napoli problema di attenzione: un allenatore non può dirti che devi marcare l'attaccante in area!"

Calcio Napoli - Ciro Caruso, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Dopo il gol fatto dopo tre minuti c’erano le condizioni ideali per ribaltare il risultato e fare una partita da Napoli, da protagonista. Poi è venuto meno il carattere. Il problema principale sono sempre gli stessi errori da parte dei singoli. Tutti possono sbagliare ma il problema è l’attenzione dei singoli. In passato hai mai visto un cinque che lascia un nove? Senza allenatore, con una difesa composta da Cannavaro, Ferrara e De Rosa quel gol non lo prendo. Non deve dirtelo un allenatore che non devi lasciare solo l’attaccante. Elmas non ha la gamba per fare l'esterno, è bravo nello stretto. Koulibaly ha sbagliato tutte le scelte ma perché era fuori zona. In una situazione del genere poi ieri Gattuso ha messo tutti fuori posizione. Lo stimo tantissimo come persona e come allenatore, ma spero che abbia tutti a disposizione per poter dimostrare cosa intende fare ed il suo calcio. Ieri nessuno si faceva vedere per farsi dare la palla. Da Zielinski pretenderei un gol a partita perché ha la classe per cambiare sempre la partita".