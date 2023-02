Cremonese, Ciofani: "Stiamo lavorando sodo per affrontare il Napoli, vogliamo correggere gli errori"

Notizie Napoli calcio - Daniel Ciofani, capitano della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa a pochi giorni dalla trasferta contro la capolista Napoli, in programma domenica 12 febbraio alle 20.45.

Di seguito le parole di Ciofani in vista di Napoli-Cremonese:

In una situazione di classifica così complicata, come si trovano le motivazioni per credere ancora nella salvezza?

"Sicuramente i numeri delle partite fin qui giocate dicono che siamo ultimi e in difficoltà. Non possiamo prescindere dalle motivazioni perché giochiamo in Serie A. Quando perdiamo siamo i primi ad essere amareggiati: per esempio dopo la sconfitta con il Lecce volevo mettere la testa sotto la sabbia. Le motivazioni vanno trovate nell’amor proprio e nella professione. Dobbiamo farlo per tutte queste cose, che non sono poche. Dobbiamo continuare a lottare e giocare meglio di come abbiamo fatto con il Lecce"

Come vi state preparando alla sfida di Napoli?

"Ci stiamo preparando lavorando sodo, abbiamo lavorato sugli errori commessi sabato. Soprattutto nei singoli reparti, con richieste precise"

La Cremonese ha due volti opposti: uno in Coppa e uno in campionato. Cosa fa la differenza?

"Alcune partite in Coppa sono state simili a quelle del campionato. Con il Lecce ad esempio sembravamo spenti, amorfi. In coppa ci siamo difesi bene e siamo stati cinici. Piacerebbe fare a tutti i risultati della Coppa in campionato, questo non è avvenuto ed è un peccato. Ma ripeto, noi dobbiamo continuare a lottare"

La Cremonese sta pagando a caro prezzo i mancati risultati negli scontri diretti. È un problema tattico?

"Sono partite difficili da giocare. Tranne Verona, partita in cui siamo andati subito sotto, le altre partite sono state approcciate bene, ma non è un alibi. La verità dice che siamo un po’ fragili di squadra, siamo amareggiati ma dobbiamo continuare a lottare. Sembrerò ripetitivo e banale, ma la verità è questa"



Che rapporto hai con il mister? Come è cambiato il vostro lavoro con lui rispetto a quando c’era Alvini?

"Ho conosciuto il mister da avversario e a Pescara. È una persona pacata ed ha una sua autorevolezza. Rispetto alla gestione di Alvini abbiamo mantenuto il modulo, le richieste di Ballardini sono molto chiare e definite su alcuni principi. Lui è stato molto chiaro e noi li abbiamo recepiti bene"

Qual è stata la sconfitta più pesante sin qui?

"Forse la partita con la Sampdoria, una in quelle in cui abbiamo giocato meglio e abbiamo perso a causa di un episodio su palla inattiva. È una di quelle in cui meritavamo di vincere e invece l’ha decisa un episodio"

Qual è il tuo partner ideale in attacco?

"Okereke è u attaccante con cui mi trovo bene. C’è anche felling, perché è un ragazzo splendido. Con Dessers invece ho giocato una sola volta"

In questa stagione ti stai rivelando importante e decisivo nonostante il minutaggio ridotto rispetto ad altri compagni.

"Forse potevo fare qualcosa in più, ma calcolando il minutaggio della prima parte di stagione sono riuscito ad essere incisivo. Forse per molti non sono il giocatore che ruba l’occhio perché non ho velocità o perché non salto l’uomo, ma saper pressare la squadra avversaria e passare di prima la palla sono cose che mi hanno sempre contraddistinto. È importante anche l’apprezzamento dei compagni, cosa che ritengo più importante sei titoli dei giornali"

La favola di Coppa prosegue con la doppia sfida alla Fiorentina.

"Speriamo di arrivarci con più consapevolezza e soprattutto qualche punto in più in campionato".