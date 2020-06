Cinquini: "Napoli sulle ali dell'entusiasmo, la Champions è ancora possibile. Complimenti a Maksimovic"

Napoli - Intervenendo al TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, Oreste Cinquini ex ds di Fiorentina, Bologna e Lazio ha parlato della vittoria del Napoli contro il Verona e delle prospettive dei partenopei: "La conquista della Coppa - ha detto - ha messo dentro alla squadra autostima e benzina. Il successo contro la formazione di Juric è meritato, il Verona peraltro pressa alto e crea problemi. L'obiettivo ora è andare in Champions. Sulle ali dell'entusiasmo tutto è possibile. E' ancora dentro la Champions ma a Barcellona sarà molto dura".

Il Napoli adesso ha una nuova solidità...

"Il Napoli è cresciuto moltissimo anche in difesa, in particolare vanno sottolineate le prestazioni di Maksimovic che sia contro la Juve che con il Verona ha dimostrato di essere tornato sugli standard di Torino. Nonostante l'assenza di Manolas credo che il Napoli possa far affidamento su buoni centrali e poi c'è anche Luperto, molto giovane. Il Napoli in più sa far ruotare bene i suoi uomini".

Milik decisivo ma possibile partente...

E' un buon centravanti, moderno, sta tornando a buonissimi livelli. Non so se il Napoli lo cederà ma può far comodo a tante squadre. La Juve ha problemi con Higuain: ai bianconeri manca una punta centrale, Ronaldo si adatta però il suo ruolo è inserirsi da dietro".