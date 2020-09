Chiariello: "I nostri talenti li ammazziamo nella culla, Contini e Gaetano ne sono l'esempio lampante"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo:

“Ancora una volta si alzano alti i lamenti dei presidenti, ancora una volta ci sono infingimenti. Qual è il problema? Agevolazioni fiscali, contributi, si cerca di far aprire gli stadi, però poi questo lato dei ricavi, và dal lato delle spese folli di questi club. Veramente un mercato basato sul baratto, può essere governato dai parametri 0 di ultra trentenni a stipendi folli che distruggono il monte ingaggi societario? Vincere subito, per poi fallire, è ciò che ha sempre detestato De Laurentiis. Adesso tutti a dargli addosso, ma la sua politica è quella di lanciare qualche giovane di valore. A livello giovanile arriviamo tra i primi quattro ed in finale quasi sempre, con la Nazionale. I nostri talenti, poi, sfioriscono: li ammazziamo in culla. Nikita Contini esempio classico. Le rose non hanno giovani di valore, vengono mandati in prestito per anni ed anni, come Gaetano, gioiello del Napoli. Da noi, gli Esposito, li distruggiamo nella culla".