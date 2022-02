Chiariello: "Cari giocatori del Napoli, facite l'uommene! Quanti infortuni, ci sono due spiegazioni: Insigne e Osimhen out"

Umberto Chiariello ha parlato, nel suo editoriale ai microfoni del Campania Sport, in onda su Canale 21:

Ultime calcio Napoli

"Questo turno di campionato, con questi risultati, si poteva solo immaginare. Il pareggio della Juventus è una comodità, la sua vittoria era scontata. Il Sassuolo ha dato una lezione di calcio e risultato all'Inter, che sta perde pezzi e punti. Senza Brozovic, il centrocampo non si riconosce, campionato aperto. Il Napoli va a Cagliari ma è perseguitato dalla malasorte: infortuni a uno dietro l'altro. O ci sono responsabilità dei medici e dei dirigenti o abbiamo bisogno delle benedizioni. Fabian non giocherà e lo stesso vale per Osimhen. Insigne non ci sarà, ha problemi e si prova a recuperarlo per il Barcellona. Spalletti potrebbe provare la difesa a tre con in attacco sia Mertens che Petagna, perché il Napoli va a Cagliari per vincere. Cari giocatori del Napoli, facite l'uommene".