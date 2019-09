Chiariello: "Autogol di Koulibaly rappresentativo di questo Napoli: manca equilibrio! Sbagliato usare Orsato come foglia di fico" [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha analizzato la sconfitta del Napoli sul campo della Juventus nel suo editoriale. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“L’autogol di Koulibaly è rappresentativo di questo Napoli: l’unico vero campione, quello che nello stesso stadio regalò un sogno scudetto ai napoletani, ieri ha consegnato la vittoria ai bianconeri. Non bisogna essere retroattivi nei giudizi, ieri Orsato ha fatto un grande arbitraggio. E’ ovvio che dopo la gara ci sono giudizi da rivedere. Il Napoli non ha perso per colpa dell’arbitro, la foglia di fico di Orsato non possiamo usarla così come non possiamo usare quella di Koulibaly.