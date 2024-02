Chiariello a CN24: "Mazzarri si dimetta, fallito il suo progetto: ha fatto un'affermazione da anni '70. Zielinski? E' un fantasma in campo, ADL furioso"

Umberto Chiariello è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Sono arrabbiato per questo Napoli. Esonero Mazzarri? Io non esonereri oggi ma lo avrei fatto dimettere già dopo il Torino. E' venuto per dare una mano da amico di famiglia: ha fallito la sua missione, dovrebbe dire a De Laurentiis di aver fallito la sua missione e dovrebbe andare via. Non ha un contratto importante, non è un problema economico. Ci sarebbe la brutta figura per l'ennesimo cambio ma più dell'ottavo posto non si può fare. Magari chi arriva fa peggio e arrivi decimo ma con Mazzarri sicuro non ci riesci. A San Siro è andato a difendere il nono posto, con un Milan che ha giocato con il 4° e 5° centrale difensivo.

Il Milan aveva problemi nella fase difensiva ma il piano gara era quello di farli stancare per poi provare a fare qualcosa. Un'affermazione da anni '70, la fece Marchesi nel 1980 che si andava a giocare la qualificazione in Jugoslavia, dopo un pareggio interno. Doveva andare a Milano per giocarsela, poi si perde e fa niente. Ma non così. Poteva giocare 3-4-2-1 o 4-2-3-1: Lindstrom ci ha giocato due stagioni intere così ed è in forma. Non è vietato da nessuno che giochi dal primo minuto. Zielinski è un fantasma in campo. Garcia non faceva giocare i nuovi, neanche Mazzarri lo fa con Ngonge che ha giocato pochissimi minuti.

Nelle ultime 5 trasferte 0 gol, ha perso 8 partite su 15, pareggiando con il Monza che è una mezza sconfitta e ha perso con il Frosinone 4-0 in coppa Italia. Ha segnato solo con l'Atalanta, con il Cagliari e la Salernitana, in 7 sconfitte su 8 non ha segnato neanche un gol. Così non si va da nessuna parte.

Rassegnazione sui calciatori? Erano i campioni d'Italia. Ieri De Laurentiis era furioso, fonte certa. Stiamo sottovalutando un aspetto enorme del problema: se in questa stagione scopriamo che il Napoli arrivi oltre al 5° posto e quello sarà posto Champions, sarà una debacle unica. In panchina c'erano 120mln e non ha giocato nessuno per difendere lo 0-0 prendendo un gol codificato.

De Laurentiis sa di aver fatto mille errori ma dopo Garcia non può prendere Mazzarri. Ma veramente non poteva fare l'accordo con Tudor? Mazzarri ci ha preso in giro, non conosce il 4-3-3 che fu di Spalletti. Il Napoli fa possesso palla ma nella sua metà campo, il contrario di Spalletti. Chi per il post Mazzarri? I nomi sono solo due, escluso Semplici, credo in Giampaolo e Ballardini anche se io andrei subito su Cannavaro".