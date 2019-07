Chiariello a CN24: "Icardi e Milik insieme farebbero gol a valanga! James verso l'Atletico, il Milan ci ha rovinato con l'acquisto di Correa"

Umberto Chiariello, collega di Canale 21, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “A Napoli i tifosi sono tutti legati ai grandi nomi, ma non ci sono manifestazioni come accade a Roma, se fosse accaduto De Laurentiis doveva solo espatriare. Per James c'è l'accordo con il calciatore e Mendes, ma l'affare si farà solo alle condizioni del Napoli. Con la cessione di Correa, James diventa un vero obiettivo dell'Atletico. Non si fanno dispetti Atletico e Real, hanno chiuso qualche settimana fa Llorente. Prima ero ottimista, ora un po' meno. Il Milan con l'acquisto di Correa ci ha rovinato. Icardi è un giocatore che quando gli va male fa 20-25 gol, è una macchina da gol. Icardi è succube della moglie, ma è un bravissimo ragazzo. Ma a noi cosa importa se la moglie fa le foto in costume? A noi deve importare soltanto di come Icardi si mette a disposizione. Milik può fare una valanga di gol con Icardi, lui già nella Polonia con Lewandowski gioca più arretrato. Pépé mi piace da impazzire, è devastante. Sono più perplesso dell'acquisto di Lozano, è più esterno e preferirei Icardi e Pépé. Campagna abbonamenti straordinaria, hanno fatto qualcosa di incredibile. Hanno già stabilito anche i prezzi delle singole gare per mostrare quanto conviene abbonarsi. Merita un plauso, ma non ho sentito la politica dei ridotti, vorrei saperei per minori, invalidi e anziani come funzionerà. E' un errore non considerare ridotti. Qualcuno si è lamentato per il prezzo meno ridotto rispetto gli altri della Nisida, qualcuno deve sempre criticare".