Cesarano: "Stasera 4-3-3 mascherato per il Napoli: Politano agirà da mezzala!"

Ultimissime calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Rino Cesarano, giornalista:

“Politano mezz’ala costringe Lozano ad andare su Cuadrado? Dipende come imposti la partita. Può darsi che sia Cuadrado a tenere Lozano. Se tu conquisti palla e Lozano sta davanti gli fai male. Non credo che vada al massacro. Politano sta bene. A Genova impiegato in quella posizione ha fatto bene. Non credo che giochino tutti in attacco. Credo in Politano mezz’ala. Potrebbe anche essere. 4-3-3 mascherato? Sì. Il vero problema è lì in mezzo. C’è bisogno vicino a Bakayoko che ci siano due giocatori dinamici”.