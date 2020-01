Cesarano: "Nel Napoli devono giocare coloro che hanno la testa sgombra, ad esempio Demme e Lobotka"

Ultimissime calcio Napoli - Rino Cesarano è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“I dati del Napoli preoccupano e la situazione è critica, è sotto gli occhi di tutti. Mi rivolgo agli opinionisti e agli addetti ai lavori: non bisogna parlare di fallimenti e ultima spiaggia. Questa squadra deve ritrovare se stessa, indipendentemente da come andrà la partita con la Lazio. Importante è il ritorno del tifo organizzato allo stadio, così i giocatori sentiranno la vicinanza dei propri tifosi. Sarà importante anche recuperare gli infortunati. Ieri i tifosi del Lipsia hanno omaggiato Demme cantando il suo nome al minuto 31, il suo numero di maglia quando giocava lì. Questo vuol dire che questo ragazzo ha lasciato nel cuore dei tifosi un ricordo stratosferico. Si tratta di un calciatore che entra nel cuore dei tifosi, che crea entusiasmo. Non vedo perché non debba essere impiegato da subito. Devono giocare coloro che hanno la testa sgombra, ad esempio Demme, Lobotka, Elmas, Lozano. Io dico che questo Napoli non può arrivare in fondo alla Coppa Italia allo stato attuale. Potrebbe anche vincerla ma parlare di vittoria non farebbe bene alla testa dei giocatori”.