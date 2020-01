Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, ha commentato così il momento del Napoli nel corso della trasmissione "Tutti convocati":

"Il Napoli ieri ha dimostrato di non essere una squadra, non è una squadra che non riesce a fare due partite buone di seguito perchè non riesce a fare nemmeno una partita buona per 90 minuti. E' incredibile che questa squadra decida di andare in ritiro e che poi il ritiro duri solamente fino alle 13:30".