CdM, Troise a CN24: "Polemica stadio inutile, vi spiego cosa penso: mossa sbagliata. Meret ha limiti caratteriali ma deve essere il titolare"

"Il Napoli è una squadra convalescente, infatti non dura tutta la partita. A Bergamo è calato nel secondo tempo, riprendendosi con i cambi, con il Real Madrid è crollato al 75esimo con l'errore di Meret e i cambi non hanno inciso. Squadra che ha fatto passi in avanti ma c'è da lavorare. Meret? Deve essere il titolare del Napoli. Gli errori li commettono tutti ma il discorso è un altro: ottimo portiere sotto il profilo tecnico ma ha dei limiti caratteriali. Lo scorso anno si sono allineati i pianeti e tutto è andato bene. Gollini non deve scalzarlo altrimenti sarebbe un problema. Stadio? La polemica gratuita è arrivata appena si è saputo della cittadinanza onoraria a Spalletti. In questo momento Napoli non c'è per Euro 2032 e mettere mano allo stadio, con investimento pubblico, modulando i suoi interventi, consentirebbe di avere risvolti positivi. Non un intervento corretto. Formazione? Non mi aspetto tanti cambi: Meret tra i pali, Osimhen in attacco e forse Elmas se non dovesse recuperare Zielinski. Juan Jesus a sinistra sarà il titolare".