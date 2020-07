Cdm, Troise a CN24: "Il Napoli è andato a Bergamo con l'atteggiamento di chi sa che il quarto posto è difficile. Osimhen? Manca ancora l'accordo col Lille"

Ultime calcio Napoli - Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Mario Rui e Muriel

“Fare processi e avere isterismi sarebbe eccessivo e fuori luogo, ma non va fatto l'errore di evitare ciò che ci dice il campo. Il Napoli non ha l'ansia di dover raggiungere un obiettivo e questo può diventare un vantaggio. Ci sono cose strutturali che non vanno bene, il Napoli ha perso a Bergamo per cose che sono venute fuori da tempo. Il Napoli è andato a Bergamo con l'atteggiamento di chi sa che il quarto posto è difficile. Da ormai diverso tempo, gli azzurri segnano sempre di meno ed è per questo che si è puntato tutto su Osimhen. Gli azzurri hanno perso contro chi perdono tutti e solo dal 9 febbraio con il Lecce. Nella ripresa non si può vedere quell'atteggiamento che ha portato al primo gol subito. Osimhen? Il Lille ha bisogno di chiudere presto perchè ha i conti non in regola. C'è un vecchio contratto da risolvere, c'è da trovare l'accordo c0l Lille che non vuole Ounas e c'è da capire l'intreccio con Milik che, se dovesse andare via per una contropartita, sposterebbe l'attenzione su Callejon. Lozano? Se gli fai fare ciò che sa fare, non è l'ultimo arrivato. Non è scarso, se lo lasci puntare l'uomo e gli concedi 30 metri dove può scappare, può far male. Il Napoli proverà a liberarsene, non credo che il suo futuro sarà diverso".