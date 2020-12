Scozzafava a CN24: "Milik? Escludo sarà del Napoli a febbraio, con la Lazio Fabian potrebbe sostituire Bakayoko"

La giornalista del Corriere del Mezzogiorno Monica Scozzafava è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Lazio-Napoli? Gattuso avrà qualche dubbio in più, non azzarderei una probabile formazione ma saranno più importanti ruoli e posizioni dei giocatori in campo. Fabian? Sarà della partita, non potrebbe non farvi parte perchè innescherebbe un meccanismo che Gattuso voglia innescare: immagino possa riposare Bakayoko. Non credo sia una partita in cui si possano fare tanti esperimenti, il Napoli deve riprendersi emotivamente dal ko con l’Inter e sarà una partita delicatissima. Problemi arbitrali tra Massa ed Abisso? Ora ci sono episodi ravvicinati, è una classe arbitrale non eccelsa ma il problema si pone per l’uniformità di giudizio. Milik? Vale meno di prima, certo, ma è un gran peccato e mi sento di escludere che possa essere ancora un giocatore del Napoli a febbraio”