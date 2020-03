Castellacci: "Ripresa dei campionati il 3 maggio? Una speranza per chiudere la stagione, siamo in ritardo rispetto alla Cina"

Ultime notizie calcio Napoli - Enrico Castellacci, medico sportivo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Serve senso di responsabilità, iniziare ad allenarsi ora non ha senso perché siamo nel picco pandemico. Guardiamo con preoccupazione i dati che arrivano. Supereremo i morti della Cina nel giro di un giorno. Quando arriva una decisione forte bisogna seguirla, anche se è draconiana. I medici sportivi sono gli stessi medici del lavoro, su di loro c’è una grande responsabilità. Si stabilirà una data che potrebbe però anche slittare. Rientro dei campionati il 3 maggio? E’ una speranza per cercare di chiudere il campionato. Partiamo in ritardo rispetto alla Cina. Oggi lì i controlli sono a tappeto, qualsiasi straniero che arriva viene messo in quarantena. Noi qua parliamo di riprendere ad allenarci...”