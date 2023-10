Carrarese, l'allenatore: "Italiano era il mio vice, di strada ne ha fatta! C'è una cosa che mi preme dire"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Alessandro Dal Canto, allenatore della Carrarese, ex tecnico del Venezia:

“Al Venezia Italiano era il mio vice e sono contento per tutto quello che sta facendo. E’ un bravo ragazzo, se l’è meritato. Da giocatore, Italiano è sempre stato un allenatore in campo, aveva predisposizione all’insegnamento, poi quando si smette di giocare e si inizia a fare l’allenatore cambia tutto. Italiano è stato bravo perché partito dal basso ed ha scalato posizioni e categorie. Ognuno insegna il calcio che gli piace, Italiano ama aggredire gli avversari quando impostano il gioco ed è chiaro che qualcosa poi in difesa puoi perdere, ma i risultati gli danno ragione.

L’esperienza internazionale è diversa tra Italiano e Garcia se fosse anche solo per una questione anagrafica, Italiano è già in un grande club perchè la Fiorentina lo è e sono certo che il futuro è tutto dalla sua parte.

Garcia non è uno sprovveduto, è sempre stato in grandi club europei e penso che prima di agire abbia ponderato le sue azioni. Poi, il confronto con i giocatori è sempre utile, ma anche delicato.

L’Inter è una delle pretendenti insieme a Napoli e Milan. Credo che loro tre si batteranno anche perché sono un gradino sopra le altre.

La Carrarese è partita per fare un campionato di vertice, poi ne vincerà uno solo. Abbiamo cambiato tanto rispetto all’anno scorso, ma vedremo strada facendo. Negli ultimi anni il livello della serie C è andato aumentando ed è un bene”.