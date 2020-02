Ultimissime calcio Napoli - "Il Napoli conquista 3 punti meritati e preziosi in chiave Europa. La squadra di Gattuso cresce in equilibrio e solidità mentre il Torino è sempre più in difficoltà, la classifica è negativa e la squadra non sembra reagire con la giusta determinazione". Questo il commento del volto di Canale 21 Massimo Caputi