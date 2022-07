Capuano: "Spalletti lasci libero Osimhen, non può essere limitato: è devastante in un caso"

Eziolino Capuano è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Napoli non può essere l'Ajax del passato. L'interpretazione del 4-3-3 si può avvicinare a quel modulo di gioco. Spalletti non è integralista, ha cambiato modulo e giocato anche con il 3-5-2. Sono curioso di vedere il Napoli giocare dopo aver perso tutti quei calciatori importanti. Mi aspetto qualche colpo importante degno del blasone della città. I nuovi arrivati sono ottimi giocatori, il Napoli è bravo a scovarli all'estero. Osimhen? Non deve avere compiti tattici davanti, è devastante quando attacca la profondità. Se gli chiedi di venire a scambiare e mandare gli esterni, lo vai a limitare. Deve essere terminale alto senza compiti. Simeone? Ha un leggero mal di pancia, la trattativa con il Napoli è avviata. Arriva come alternativa ad Osimhen, la bravura di Spalletti sta nel farli giocare insieme".