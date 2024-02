Capello: "Lobotka era osannato da tutti, col Barcellona si nascondeva"

Ultime notizie Napoli - A Sky Sport, durante Champions League Show, è intervenuto l’ex allenatore del Milan Fabio Capello, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Lobotka era osannato da tutti, stasera si nascondeva. Osimhen l’avrei lasciato in campo, aveva litigato fino al gol e poi con l’esaltazione poteva essere ancora pericoloso. Il Napoli mi sembrava scarico fisicamente, con la palla lentissima veniva anticipato dal Barcellona. Osimhen ha comunque fatto la differenza, Simeone al suo posto non avrebbe resistito al movimento sul gol. A Barcellona voglio vedere il Napoli degli ultimi venti minuti, anche se oggi non è riuscito a fare un contropiede”