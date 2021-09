Cannella: "Ribery? E' un acquisto più emotivo che tattico"

A Radio Punto Nuovo nel corso Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Giuseppe Cannella, intermediario:

“Perché la Salernitana ha 0 punti e il Napoli 12? La Salernitana ha fatto pochi punti perché è una neopromossa e quando incontra compagini forti paga le conseguenza di questa categoria mentre il Napoli in questi anni ha acquisito compattezza e l’allenatore è riuscito a trasmettere l’entusiasmo che mancava a Napoli. Fabiani ha fatto un pessimo lavoro? Non avendo un programma economico ben definito è difficile fare bene, questa situazione negli ultimi anni è comprovata, quando si sale in Serie A bisogna essere consapevole che si incontrano queste difficoltà. Ribery? È un trascinatore più emotivo che tattico, contro l’Atalanta era molto pressato e ha rischiato di far subire qualche gol alla sua squadra. Quali possono essere i problemi che si possono avere nella partita con la Sampdoria? In questa categoria i pericoli sono dietro l'angolo, deve fare la stessa gara che ha fatto ad Udine, deve aspettare e con una saggezza tattica e freschezza deve venirne a capo”.