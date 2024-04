Calzona a Dazn: "Voglio più solidità difensiva, gran lavoro in settimana e siamo pronti! Su Kvara e Zielinski..."

Notizie Napoli calcio. Francesco Calzona, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre partita di Monza-Napoli: 

‚ÄúChe settimana √® stata? Abbiamo avuto finalmente la settimana piena, dal mio arrivo non era mai capitato. Chiaramente ci √® servita per analizzare gli errori contro l‚ÄôAtalanta, i ragazzi hanno lavorato tanto sotto l‚Äôaspetto fisico e tattico, siamo pronti per la sfida di oggi‚ÄĚ.¬†

Cosa mi aspetto con il Monza? Dobbiamo diventare pi√Ļ solidi a livello difensivo, √® una questione di squadra. Dobbiamo stare lontano alla nostra porta, perch√© diventiamo fragili quando giochiamo nella nostra met√† campo. Mi aspetto una squadra ordinata che ha lavorato con voglia in settimana‚ÄĚ.

Sulle scelte di formazione: ‚ÄúKvara √® il giocatore che ha quasi sempre giocato, tornava dalla Nazionale con un piccolo acciacco. Speriamo duri pi√Ļ possibile, ma abbiamo soluzioni valide in panchina. Zielinski √® entrato molto bene con l‚ÄôAtalanta, in settimana l‚Äôho visto benissimo e per questo ho scelto di farlo partire titolare‚ÄĚ.